Ouders zetten zoon (6) 15 uur lang op ijskoud balkon

Een 6-jarige jongen is in het Brusselse Sint-Joost-Ten-Node 15 uur lang op een ijskoud balkon gezet. Het ventje droeg niet meer dan een pyjama en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Buiten bewustzijn

De hulpdiensten kregen maandag rond 20:00 uur een telefoontje dat een kind zijn bewustzijn had verloren op een balkon. Ambulancebroeders troffen de 6-jarige aan in zijn pyjama. Hij was bewusteloos en onderkoeld. De jongen werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op de intensive care belandde.

Uiteindelijk bleek de jongen van 05:00 uur ‘s ochtends tot 20:00 uur ‘s avonds in slechts een pyjama op het balkon te hebben gestaan. Zijn ouders hadden hem straf gegeven, omdat hij zelf in de keuken op zoek was gegaan naar eten.

Ondervoeding en mishandeling

Hoewel het niet vroor op het balkon, was het met 3 graden wel koud. De jongen was daarom onderkoeld geraakt. Daarnaast vertoonde de jongen duidelijke tekenen van zware ondervoeding en mishandeling. Dat werd ook vastgesteld bij het tweelingzusje van de jongen. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar haar toestand is stabiel.

De politie heeft de Franse moeder (31) en Belgische stiefvader (21) van de tweeling opgepakt. Ze zijn aangeklaagd voor foltering. De twee lijken volgens de politie niet in te zien dat ze hun kinderen verkeerd behandelen. De stiefvader zou hebben verklaard dat ‘Jezus het zo wil’.