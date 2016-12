Meest identieke tweeling wil trouwen met zelfde man

De Australische Anna en Lucy DeCinque werden vorig jaar in een Japanse tv-show uitgeroepen tot meest identieke tweeling ter wereld. Niet zo gek, want ze delen alles: zo hebben ze dezelfde baan, wonen ze in hetzelfde huis en delen ze zelfs hun vriendje. De vrouwen zijn klaar voor een volgende stap en willen nu allebei met hun vriendje trouwen, hoe ze dat gaan doen is alleen nog niet duidelijk.

De vrouwen zijn altijd samen. Ze eten en drinken dezelfde dingen en willen er exact hetzelfde uitzien. Dit gaat verder dan dezelfde kleding kopen, Anna en Lucy spendeerden namelijk meer dan 200.000 euro aan cosmetische ingrepen. Ook willen de vrouwen ooit tegelijk zwanger zijn, omdat hun lichaam er altijd precies hetzelfde uit moet zien, dit meldt de Daily Mirror.

Lees ook: Meest identieke tweeling deelt zelfs vriendje

Legaal mogelijk?

Anna en Lucy delen ook nog eens dezelfde baan in het bejaardentehuis, waarbij ze allebei de helft van het werk doen en ieder de helft van het loon krijgen. En hoe kan het ook anders, de dames vielen ook op dezelfde man. Vijf jaar geleden leerden ze de elektricien Ben Byrne via Facebook kennen. Nu willen de vrouwen allebei met hem trouwen, maar de vraag is of dat legaal wel mogelijk is. Op YouTube hebben zij een video geplaatst met al hun vragen.

„We zijn nu vijf jaar samen en we willen dezelfde man trouwen", zeggen de vrouwen in de video. Ook hebben zij het over praktische zaken als het kopen van twee ringen en het dragen van dezelfde trouwjurk. „We hebben gehoord dat het misschien mogelijk is in Tucson, in Amerika", klinkt het. In de video vragen ze om advies.