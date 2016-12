Hond gekidnapt: '€ 15.000 of hij wordt opgehangen'

Een Ierse familie is ten einde raad. Hun hond werd eerder deze maand gekidnapt en zijn ontvoerder vraagt een flink bedrag als losgeld. Lukt het het gezin niet om het geld te betalen, dan dreigt hij de hond op te hangen. Dit meldt Irish Mirror.

Het gaat om de boxer Finn, voor wie inmiddels een Facebookpagina werd opgericht. Joy Brochert kwam op 7 december thuis en rook direct onraad. Ze kon Finn nergens vinden en zag toen zijn halsband in de tuin liggen. Dat haar hond niet zomaar was weggelopen, wist ze direct: de band was netjes afgeknipt.

Nog diezelfde middag kreeg de familie Brochert een telefoontje. Aan de andere kant van de lijn hing de kidnapper, die om het enorme bedrag van € 15.000 euro vroeg en dreigde om Finn anders te vermoorden. „Hij klonkt hysterisch en ik kon totaal niet met hem praten, hij wilde gewoon het geld hebben”, vertelt Joy aan de Irish Mirror.

Nog niet thuis

Het bedrag dat de man vroeg, kon de familie niet opbrengen. Wel lukte het hen om € 5.000 euro bij elkaar te krijgen. De kidnapper gaat hier niet mee akkoord, wat betekent dat Finn nog steeds niet thuis is en ook de kerstdagen niet met zijn baasjes doorbracht, iets wat ze zo graag wilden.

Op de Facebookpagina Bring Finn Home vraagt het Ierse gezin om hulp. Ze vragen mensen in de buurt van het Ierse Ballybay om naar de bruine boxer met zwarte snuit uit te kijken door specifieke kenmerken van hem te benoemen. Ook hopen ze met de Facebookpagina in contact te komen met de kidnapper en hem duidelijk te maken dat ze € 5.000 bieden, maar meer geld niet kunnen ophoesten.

De politie is tevens ingeschakeld, maar dit leverde tot nog toe niets op. De familie is in alle staten en vraagt zich af hoe serieus het dreigement is dat Finn opgehangen zal worden, als ze de kidnapper niet betalen.