Arnhemse burenruzie gaat viral tijdens kerst

De kerstgedachte zat er niet lekker in bij deze Arnhemse buren. Beelden van ruziezoekers in de wijk Malburgen gaan sinds Eerste Kerstdag hard het internet over.

Op de sites van Dumpert en GeenStijl en op Facebook werd ze al honderdduizenden keren bekeken, deze Arnhemse die met haar zoons bij de buurvrouw aanklopt omdat ze haar kat gestolen zou hebben.

Wat het verhaal precies is, weten we natuurlijk niet. Door de vrouw die achter het glas staat te filmen, weten we alleen dat haar buurvrouw met veel bombarie naar haar huis komt en wil dat ze de deur opent.

Dit doet ze niet en dat resulteert in een hoop gescheld, vernieling en het bekladden van het raam. Naast de vele views, komen er ook heel veel reacties op de beelden.