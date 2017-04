Pasloos winkelen: je mobiel als betaalmiddel

Daar sta je dan, met een lading boodschappen en een lange rij wachtenden achter je, maar zonder bankpasje. Gelukkig zal deze vervelende situatie naar alle waarschijnlijkheid snel tot het verleden behoren. De mogelijkheden om met je smartphone te betalen, worden namelijk steeds groter.

Bunq, Tikkie, Florin, er zijn tegenwoordig genoeg apps om betalingen tussen vrienden een stuk makkelijker (en sneller) te maken. Langzaam maar zeker worden ook onze bankpassen vervangen door de smartphone en kunnen we mobiel betalen in de fysieke winkels. Met een nieuwe app, genaamd Payconiq, worden de verschillende betaalmiddelen gecombineerd en beloven Nederlandse banken ‘online, onderweg en onderling’ betalen mogelijk te maken.

In de winkel

Klanten van ING, ABN Amro en Rabobank kunnen al even betalen met hun mobiele telefoon in de winkel. Dit werkt op een gelijkwaardige manier als het (contactloos) betalen met je bankpas: je houdt je mobiel tegen de betaalautomaat en toetst een pincode in bij betalingen boven de 25 euro. Overal waar je contactloos kunt betalen met betaalpas, werkt de app ook.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet je in bezit zijn van een Android-smartphone om gebruik te kunnen maken van deze optie. Bovendien is een NFC-chip een vereiste; dit is een draadloze manier om informatie te ontvangen en te verzamelen binnen een straal van 10 centimeter. Je mobiel kan dan bijvoorbeeld communiceren met betaalsystemen. Helaas hebben iPhone-bezitters pech: Apple geeft vooralsnog geen toestemming aan ontwikkelaars om gebruik te maken van de NFC in het toestel.

Alles in één

De Nederlandse banken ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank en SNS komen deze zomer gezamenlijk met het nieuwe betaalmiddel Payconiq, een app uit de mouw van ING. Eigenlijk biedt deze app helemaal geen nieuwe betaalmogelijkheden aan, maar combineert het bestaande opties. Zo kun je niet alleen bij winkels afrekenen, maar ook online bij webshops betalen en de kosten voor de borrel verrekenen met vrienden. „Er zijn veel betaalapps op de markt, maar die werken niet allemaal in de winkel, online en onderling, en op internationaal niveau”, aldus Duke Prins, CEO van Payconiq. „Ons initiatief speelt in op de digitalisering en de verandering in regelgeving in de Europese betaalmarkt.”

In de winkel kun je op twee manieren betalen met Payconiq: door een qr-code te scannen of op basis van je gps-locatie - waardoor de app op basis van je locatie bepaalt bij welke winkel je bent. Online kun je ook via een QR-code betalen of een directe link naar de app. Wil je onderling afrekenen? Dan volstaat de contactenlijst, door de koppeling tussen je betaalrekening en telefoonnummer. Het is echter wel noodzakelijk dat de (web)winkels aangesloten zijn bij Payconiq. De app is al eerder getest in België, waar momenteel meer dan 25.000 winkeliers zijn aangesloten.

Nieuwe wetgeving

De kans is groot dat we vanaf volgend jaar meer van dit soort diensten gaan zien. In 2018 treedt namelijk de Payment Services Directive 2-wetgeving (PSD2) in werking, wat inhoudt dat consumenten/bedrijven derden toestemming kunnen geven om hun betalingsgegevens op te vragen en betalingen uit te voeren. Met deze EU-richtlijn zal de competitie in het betaallandschap flink worden verhoogd, en de Europese Unie hoopt dan ook dat het, naast het beschermen van consumenten, tot meer (technologische) innovaties zal leiden.