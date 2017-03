Zelfmoordpreventie Facebook ook in Live en Messenger

Facebook voegt zijn functies voor het melden van mogelijk suïcidale gebruikers nu ook toe aan Facebook Live en Messenger. Het sociale medium had voor berichten op zijn site en in zijn apps al functies voor het melden van suïcidale gebruikers.

Hulpverleners

Wanneer gebruikers bijvoorbeeld vrienden op Facebook Live zien die iets zeggen dat hen zorgen baart, kan die video meteen gerapporteerd worden bij Facebook. Net als bij tekstberichten op de site krijgen melders dan opties om zelf contact te leggen of een hulplijn te bellen. Ook kunnen hulpverleners nu via Facebook Messenger reageren op mensen die zich zorgen maken en met mensen die zelfmoord lijken te overwegen.

Patronen

Facebook zet daarnaast kunstmatige intelligentie in om berichten te herkennen die toespelen op een mogelijke zelfmoord. Dat systeem herkent patronen gebaseerd op eerdere berichten van mensen die inderdaad suïcidaal waren.

Volgens Facebook wordt het in de toekomst misschien ook mogelijk om met dergelijke kunstmatige intelligentie patronen te herkennen in Facebook Live en Messenger, maar het is nog te vroeg om dat zeker te weten.