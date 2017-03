Galaxy S8 moet debacle Note 7 snel doen vergeten

De langverwachte Samsung Galaxy S8 en S8+ werden gisteravond in New York gepresenteerd. Normaliter is er al behoorlijk wat belangstelling voor de Zuid-Koreanen als zij hun toptoestel presenteren, maar na alle schandalen in eigen land en met name het debacle rondom de Galaxy Note 7, waar spontaan accu’s van ontploften, zijn nu alle ogen gericht op de Galaxy S8.

Want dat het imago van de fabrikant een deuk heeft opgelopen, is wel duidelijk. Met spotjes op tv kregen de consumenten te zien hoe Samsung hard werkte aan de nieuwe toestellen. Uit onderzoek naar de Note 7 bleek dat de eerste lichting kortsluiting maakte doordat er te weinig ruimte was in de behuizing. Na een terugroepactie werd een tweede lading Note 7’s verscheept. De behuizing was beter, maar nu bleek er weer iets mis te zijn met de isolatietape waardoor kortsluiting kon ontstaan.

Omdat het bedrijf dit nooit meer wilde meemaken, werd er een ‘8-Point Battery Safety Check’ ingevoerd voor de accu’s. Die test bestaat onder meer uit een duurzaamheidstest, een visuele inspectie, een röntgentest en een oplaad- en ontlaadtest. Deze procedures zijn allemaal toegepast op het nieuwste vlaggenschip.

Belangrijke launch

Voor Samsung is de lancering van de Galaxy S8 dan ook een van de belangrijkste launches ooit, erkent Marius Klijzing, Senior Product Manager Mobile van Samsung. „Er is veel gebeurd na de Note 7 en we hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen om dit te voorkomen. We hebben de oorzaak kunnen vinden en daarna de extra accucheck ingevoerd.” Hij garandeert dat een Note 7-debacle niet meer zal voorkomen. „We testen alle toestellen grondig voordat ze de fabriek verlaten, inclusief deze extra accucheck.”

Nadat Samsung eerder al sorry heeft gezegd, wil het met de tv-spots uitleg geven hoe ze werken aan een betrouwbaar product. „Consumenten mogen weten wat ze van ons mogen verwachten en we willen graag goed uitleggen wat er is gebeurd”, aldus Klijzing. „Het is ons meest geteste toestel ooit. Ook bijvoorbeeld op waterdichtheid. Zo hebben we hem in een cabine met een speciale douche getest en hebben we extreme weersomstandigheden nagebootst.”

Innovaties

Klijster is dan ook vol goede moed over de innovaties van het toestel, waarvan enkelen al op de beruchte Note 7 te vinden waren, zoals de irisscanner waarmee je razendsnel je toestel kunt unlocken. „Zelf vind ik het scherm de mooiste innovatie. Bijna 84 procent van de voorkant is scherm, maar de telefoon is niet groter geworden.” Met een speciale actie hoopt Samsung de S8 snel aan de man te kunnen brengen. „Wie het toestel voor 19 april bestelt, heeft hem de 20ste in huis. In de winkel is de S8 vanaf 28 april te verkrijgen.”

Wie nog een Note 7 in bezit heeft, kan er na de laatste update niets meer mee. Het opladen is geblokkeerd.

Wat zit er in de Galaxy S8?



De irisscanner.

Je telefoon unlocken met je ogen gaat erg snel. Met een zelfgekozen masker is het nog leuk ook, maar vooral veilig.

Groter scherm.

Bijna 84 procent van de voorkant van de telefoon is scherm, vele procenten meer dan andere toptoestellen. Ook de verhouding is nu 16:9, waardoor tv en films kijken prettiger is.

Geen homebutton.

De traditionele knop om naar het startscherm te gaan is verdwenen. Hij zit nu in het scherm verwerkt en met even oefenen vind je die snel.

Verbeterde camera.

Dankzij een speciale techniek, waarbij razendsnel drie foto’s over elkaar worden geplaatst, is het bijna niet meer mogelijk om bewogen of geblurde foto’s te schieten.

Geluid.

Door de overname van Harman Kardol en AKG kan Samsung ook wat geluid betreft een spong maken. Daardoor geniet je van 32 bit geluid en dat is meer dan de 24 bit die nu wordt geboden.

Bixby.

Waarschijnlijk heb je van deze term nog niet gehoord, maar Bixby is de digitale assistent in je telefoon. Een van de dingen is spraak, maar helaas niet in het Nederlands. Wel kan hij objecten voor je herkennen.

Dex.

Met het docking station Dex maak je van ieder scherm een pc. Met de rekenkracht van je telefoon kun je prima tikken, mailen of internetten.