Record StemWijzer, heb jij hem al ingevuld?

Het is bijna zover, de Tweede Kamerverkiezingen staan met nog minder dan een week te gaan praktisch voor de deur. Om tot een weloverwogen keuze te komen, doen Nederlanders verschillende dingen. Debatten op televisie kijken en partijprogramma’s doorploegen, bijvoorbeeld. En niet te vergeten: de StemWijzer invullen. Dat deed Nederland massaal, afgelopen tijd. We zetten de cijfers voor je op een rijtje:

4,9 miljoen respondenten

De online stemhulp heeft een recordaantal aan respondenten verzameld, deze verkiezingstijd. Maar liefst 4,9 miljoen mensen vulden de StemWijzer tot nu toe in. Daarmee is het record uit 2012 gebroken. Toen vulden in totaal 4,85 miljoen de StemWijzer in.

200.000 deelnemers per dag

Volgens een woordvoerster van ProDemos, de ontwikkelaar van de online stemhulp, is de toename te danken aan het feit dat meer mensen hun mobiel gebruiken om de StemWijzer in te vullen, wat het voor de respondenten gemakkelijker maakt om deel te nemen. Daarnaast zijn er volgens ProDemos nog erg veel zwevende kiezers, die met gebruik van de wijzer tot een keuze proberen te komen. Gemiddeld vullen nu zo’n 200.000 mensen per dag de stemwijzer in. Ter vergelijking: in 2012 waren dat er gemiddeld zo’n 130.000 per dag.

1,8 miljoen voor Kieskompas

Ondanks het hoge aantal deelnemers aan de StemWijzer, moet de stemhulp natuurlijk altijd een beetje beducht zijn op concurrentie. De andere grote online stemhulp, Kieskompas, zit StemWijzer met 1,8 miljoen deelnemers op de hielen. Oprichter André Krouwel verwacht - met nog een paar dagen te gaan - zeker over het aantal gebruikers van vorige verkiezingen (2,3 miljoen) heen te komen.

40 procent twijfelt

Ook hij bespeurt veel zwevende kiezers. „Slechts 14 procent weet zeker op welke partij ze gaan stemmen, 40 procent twijfelt tussen twee partijen en 43 procent weet het helemáál niet. Je kunt nog net niet spreken van electorale paniek, maar het komt er dichtbij", aldus Krouwel.