Zuckerbergs visie: Facebook als globale samenleving

Valse verhalen over Clinton en Trump die werden verspreid via de Facebook-newsfeed, foto’s die werden verwijderd terwijl ze een belangrijke, politieke gebeurtenis lieten zien of livevideo’s waarin iemand wordt verkracht. Facebook is de laatste maanden op z’n zachtst gezegd niet altijd positief in het nieuws gekomen.

In november gaf Facebookbaas Mark Zuckerberg nog aan dat het ‘nepnieuws’ op Facebook geen invloed heeft gehad op de Amerikaanse verkiezingen, maar inmiddels lijkt hij meer besef te hebben van de manier waarop het sociale medium het leven van zijn gebruikers kan beïnvloeden.

In een epistel van 5800 woorden stelt de 32-jarige miljardair daarom dat het tijd is voor verandering. Facebook moet veiliger, diverser en – niet geheel verrassend – socialer.

Lees ook: Bijna kwart van je vrienden leest mee op je Facebook

Wat is precies het idee?

Zuckerbergs doel is het versterken van bestaande gemeenschappen door zowel online als offline samen te komen en een wereld te creëren die wij willen doorgeven aan komende generaties. Hij benoemt dat Facebook aan het veranderen is van een plek waarin we verbinding zoeken met familie en vrienden naar een nieuwsbron met ruimte om te discussiëren.

Dit betekent dat ook de regels moeten veranderen. Als voorbeeld geeft Zuckerberg het verwijderen van de foto van een bloot Vietnam-meisje in oorlogsgebied. Want hoewel bloot volgens de officiële regels niet mag, is de foto van historische waarde.

Kunstmatige intelligentie

Uit Zuckerbergs verhaal wordt één ding zeer duidelijk: Facebook gaat volop inzetten op kunstmatige intelligentie (artificial intelligence). Met behulp van onderzoeksystemen, die nu in ontwikkeling zijn, worden foto’s, video’s en berichten opgespoord die niet thuishoren op het netwerk en doorgegeven aan het Facebookteam.

Op dit moment werkt Facebook met name met meldingen van gebruikers, maar dit systeem is niet waterdicht. De oprichter van Facebook refereert hierbij naar livestreams van mensen die zelfmoord plegen of gevallen waarbij gebruikers worden gepest. Door middel van kunstmatige intelligentie kan eerder hulp worden geboden aan mensen die dit nodig hebben.

Lokale culturen respecteren

Zuckerberg erkent dat met miljoenen gebruikers, die zijn verspreid over de gehele wereld, de algemene regels van Facebook niet werken. „Vanuit Californië kunnen we niet de culturele normen in andere delen van de wereld vaststellen.” Hij stelt dat Europeanen bijvoorbeeld vaker ontevreden zijn over het weghalen van beelden waarin naakt voorkomt, aangezien sommige Europese culturen naakt meer accepteren dan gemeenschappen in het Midden-Oosten of Azië.

Om dit te bewerkstelligen wil de topman gebruikers meer controle geven over de content die zij te zien krijgen. „Wat zijn jouw grenzen op het gebied van naakt, geweld, grafische content of kwaadsprekerij?”, vraagt Zuckerberg. Op basis hiervan worden de persoonlijke instellingen gemaakt. Geen zin om keuzes te maken? Dan zal Facebook kijken naar wat de meerderheid van mensen uit jouw regio heeft geselecteerd. „Net zoals een referendum”, aldus Zuckerberg.