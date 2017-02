Wetenschappers laten robot ruiken met software

Computers en robots kunnen al van alles. Dingen zien, voelen, horen en noem maar op. Ruiken is echter nog niet aan ze besteed. Tenminste, tot nu toe. Wetenschappers zijn heel dichtbij om met behulp van slimme algoritmes computers toch te laten ruiken.

Het gaat om tal van verschillende onderzoeksteams verspreid over de Verenigde Staten, ze publiceerden hun bevindingen maandag in Science. Ze hebben een zelflerende software gecombineerd met menselijke metingen en ervaringen.

Negentien steekwoorden

De groep vrijwilligers – 49 stuks – moesten in totaal 476 geurstoffen omschrijven met in totaal negentien steekwoorden. Op basis daarvan legden de wetenschappers een gigantische database aan, met behulp van de ontwikkelde software moesten ze de geuren van moleculen zo goed mogelijk kunnen inzitten.

In totaal hebben 22 teams een softwareprogramma ontwikkeld. De versie van Arizona State University scoorde het beste in het herkennen van de verschillend.

Als het aan hoofdauteur Pablo Meyer ligt, dan wordt de software in de toekomst gebruikt door bedrijven die bijvoorbeeld smaakstoffen of parfums gebruiken. De software moet dan in staat zijn om te ontdekken welke moleculen en welke combinaties van moleculen bepaalde geuren creëren.

Te weinig informatie

Toch is niet iedereen overtuigd van de methode. Zo is biologisch psycholoog Avery Gilbert vrij kritisch. Volgens hem zijn negentien steekwoorden niet toereikend genoeg. Hij zou willen weten hoe goed de computers de geuren zouden kunnen herkennen als er meer data beschikbaar zouden zijn van de bevindingen van de groep proefpersonen.