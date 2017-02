We kijken per dag miljard uur naar YouTube-video's

Het is feest bij YouTube. Iedere dag kijken gebruikers van het videoplatform voor een miljard uur aan video en dat is een mijlpaal. Het aantal uur dat men video’s bekijkt is daarmee sinds 2015 verdubbeld. Eind 2014 werd er nog zo’n 300 miljoen uur per dag gekeken.

Bij YouTube kijkt men niet naar het aantal keer dat video’s zijn bekeken, maar naar de tijd die gebruikers besteden aan het kijken van video’s. „Een aantal jaar geleden hebben we besloten te kijken naar het aantal uren dat iemand naar video’s kijkt, in plaats van het aantal views per video. Het leek ons een betere manier om te begrijpen of een kijker de content echt leuk vindt’’, aldus Cristos Goodrow van YouTube in een blog.

Dat het aantal kijkuren zo ontzettend is gestegen, is dan ook een belangrijke mijlpaal. „Over de hele wereld besteden mensen meer dan een miljard uur per dag aan het belonen van hun eigen creativiteit, het ontdekken van nieuwe muziek, zichzelf op de hoogte houden van het nieuws en de nieuwste trends ontdekken. Van iedereen hier bij YouTube: bedankt daarvoor.’’

Waar kijken we dan naar?

YouTube kijkt zelf dus liever naar de hoeveelheid uren waarin we naar YouTube kijken. Toch kunnen we het niet laten om de populairste videos, die stuk voor stuk het internet veroverden, op een rijtje te zetten.

Muziekvideo’s zijn dan wel niet meer zo populair op televisie, op YouTube breken ze records. Negen van de top 10 meest bekeken video’s op YouTube ooit zijn muziekvideo’s. Gangnam Style, de clip van de Zuid-Koreaanse Psy die in 2012 compleet viral ging, voert de lijst nog altijd aan met 2,7 miljard weergaven. In 2016 was Work from Home van Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign met 1.2 miljard weergaven de meest bekeken video.

Top 10

Als we videoclips uitsluiten, ziet de top 10 er ineens heel anders uit. Van Adele naar Cristiano Ronaldo en van een perfecte ‘bottle flip’ naar de populaire vlogger Casey Neistat: deze video’s werden in 2016 het meest bekeken:

1. Carpool Karaoke

James Corden weet met zijn populaire Carpool Karaoke-video’s altijd goed te scoren, maar die met Adele werd het allerbest bekeken. De video heeft inmiddels de 150 miljoen views aangetikt. In een Carpool Karaoke gaat James Corden, host van de Amerikaanse The Late Late Show, samen met een artiest of andere bekendheid een stukje rijden en liedjes zingen. De filmpjes zijn vaak hilarisch. Ook Carpool Karaoke’s met Justin Bieber, Michelle Obama en One Direction scoorden goed.

2. Appel, pen, ananas

De Japanse Komiek Kazuhiko Kosaka ging vorig jaar over het internet met zijn absurde video waarin hij op een vrolijk deuntje iets zegt over een pen, een appel en een ananas. De video werd 115 miljoen keer bekeken en er verschenen honderden parodieën online. Waarom? „Omdat ik jou wil zien lachen. Ik wil alle kinderen van de wereld zien lachen. Wereldvrede!’’, aldus de maker.

3. Ratelslang

Dan Markham en zijn zoon Lincoln zoeken op hun YouTube-kanaal What’s Inside uit wat er in dingen zit. Zo zochten ze uit wat er in Apple Airpods, golfballen en een pistool zit. De video waarin ze uitzoeken wat er in de rammelaar van een ratelslang zit, werd het vaakst bekeken; maar liefst 64 miljoen keer.

De top 10 wordt compleet met Cristiano Ronaldo, een hartverwarmend optreden bij America's Got Talent, een perfecte bottleflip, Channing Tatum, John Oliver over Donald Trump, de populaire vlogger Casey Neistat en twee broers die hun zus in de maling nemen.