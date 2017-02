Tachtig nieuwe soorten duiken op in Pokémon Go

Heb je Pokémon GO na maanden spelen dan eindelijk voltooid? Heb je ze allemaal verzameld en getraind? Weet je nu niet meer wat je met je vrije tijd moet? Wees niet bevreesd! Je kan gewoon weer ‘opnieuw’ beginnen. Er zijn namelijk tachtig nieuwe Pokémon om op te jagen.

Hoewel de echte hype natuurlijk alweer even achter ons ligt, blijkt het spel nog altijd mateloos populair. Toen donderdagnacht de update voor zowel Android als iOS beschikbaar werd, kon lang niet iedereen die dat wilde de update direct downloaden omdat de servers overbelast werden.

Tweede generatie

Door de update zijn er nu ook Pokémon uit de zogenaamde tweede generatie beschikbaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld Wobuffet, Bayleef en Totodile. Bij een eerdere update waren er al zogenaamde baby’s beschikbaar, die te verkrijgen waren door op eieren te broeden. Zo kon je Elekid broeden, die je vervolgens kon laten evolueren in een Electabuzz. Met de nieuwste update kun je de kleintjes echter ook gewoon ‘in het wild’ tegenkomen.

Ninantic heeft nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo kun je nu verschillende soorten besjes krijgen bij de Pokéstops, die allemaal hun eigen effect hebben op Pokémon. De een maakt de Pokémon trager, de ander zorgt voor extra candy – waarmee je Pokémon kan trainen/laten evolueren – als je hem vangt. Ook levert het vangen van een geëvolueerde Pokémon vanaf nu meer op.

Interactief

De gameontwikkelaar is nog niet klaar en wil spoedig nog meer functies toevoegen die het spel vooral interactiever zullen maken. Zo kan je als het goed is straks ook Pokémon ruilen met andere spelers en echt tegen ze vechten in plaats van tegen hun gedropte Pokémon bij een gym.

Ninantic kan nog wel even door trouwens met het maken van updates. In totaal kent de wereld van Pokémon maar liefst 802 soorten.