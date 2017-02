Snapchat ontwikkelt nieuwe lenzen voor landschappen

Ze lijken maar niet op te houden met bedenken, de mensen van Snapchat. De makers van de app zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe lens. Met die lens kun je volgens de website The Information niet alleen jezelf opfleuren, maar ook objecten tot leven brengen.

Met augumented reality moet je straks een landschap of andere achtergrond als vrolijk tafereel kunnen fotograferen of filmen. De nieuwe lens is anders dan de tot nu toe bestaande lenzen die augumented reality toevoegen. Je kon al wel bijvoorbeeld sneeuw toevoegen, maar echt een specifiek object een gezicht geven, was nog niet mogelijk.



Volgens de rapporten is Snapchat al een heel eind met het testen van de lenzen, maar staan ze nog niet op de planning om binnenkort uitgebracht te worden.

Toegevoegde realiteit

Augumented reality, letterlijk 'toegevoegde realiteit', zorgt ervoor dat er een extra laagje over de werkelijkheid wordt gelegd. Zo zie je op het scherm van je smartphone, tablet of je VR-bril iets wat je in het echt niet ziet. Onder andere de app Pokemon GO maakt gebruik van augumented reality.