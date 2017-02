Robot Cassie kan lopen, kruipen en squatten

Op Oregon State University zijn ze ver met het ontwikkelen van een lopende robot. Een bovenlichaam en hoofd ontbreken nog, maar lopen kan Cassie – zoals ze genoemd is – wel. Cassie heeft namelijk een paar benen, waardoor ze kan lopen, rennen, kruipen, zitten en squatten.

Net als mensen

De jonge onderzoekers hebben bijna alles zelf gemaakt. Dit deden ze omdat de tools die ze konden bestellen te groot waren of niet zo goed functioneerden als de onderdelen die ze zelf konden maken. Hun uiteindelijke resultaat is dat Cassie kan lopen zoals mensen dat doen.

„Er zijn veel robots die stappen kunnen zetten, maar het kost ze enorm veel energie of ze klappen dicht bij een kleine verstoring”, legt hoofdonderzoeker Jonathan Hurst uit. Maar de door hen ontwikkelde Cassie is juist in staat om zich aan te passen aan afwisselende en hellende ondergronden.

„Er zijn bijna geen robots die zo dynamisch kunnen lopen als Cassie”, vervolgt collega Maikhal Jones. „Verder is het vele malen moeilijker om een robot met twee benen goed te laten lopen, dan met vier. Kijk maar hoe onstabiel een tafel met twee poten wordt.”

Brandend huis

Het doel van Hurst en zijn collega’s is om deze robot in te kunnen zetten in situaties die voor mensen gevaarlijk zijn. „Stel je hebt een brandend huis, maar je weet niet of er nog mensen binnen zijn. Dan is het heel gevaarlijk om brandweermannen naar binnen te sturen. Maar als je vraagt of er robots zijn die we naar binnen kunnen sturen, is het antwoord altijd ‘nog niet’.”