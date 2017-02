Ook Apple gaat eigen tv-producties maken

Na Netflix en Amazon is het nu ook eindelijk zover bij Apple TV: er komt unieke content van de zender. Tim Cook, directeur van het bedrijf laat dat weten aan The Drum. Met de aankoop van James Corden's Carpool Karaoke, heeft het bedrijf al even kunnen proeven aan 'eigen' producties.

Ook bracht Apple TV de clip van Drake's Hotline Bling uit. Het nummer werd eind 2015 al exclusief via Apple Music gereleased. Nadat recent de vraag of er unieke content van Apple komt aan Cook werd gesteld, meldde Cook „mee te willen gaan in de veranderingen in de media-industrie.”

Eigen producties

Het komende jaar moet er langzaam meer eigen content worden uitgerold en er staan nog veel meer dingen op te planning. Hij noemt Apple TV een stabiel platform om op te bouwen. „We zijn de markt aan het onderzoeken en aan het kijken hoe we daarin kunnen springen.”



In januari werd al bekend dat Apple in gesprek is met verschillende producenten om originele producties aan te kopen. Apple hoopt de producties eind 2017 aan te kunnen bieden aan de gebruikers.



Een pionier is Apple er niet mee. Netflix en Amazon hebben al lange tijd hun eigen films, series en talkshows.