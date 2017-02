Netflix, Soundcloud en Vimeo aangeklaagd om patent

Netflix, Soundcloud, Vimeo en enkele andere streamingsdiensten in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd, meldt Ars Technica. Het bedrijf Blackbird Technologies claimt namelijk patent te hebben op een functie waar ze allemaal gebruik van maken.

Downloadfunctie

Het gaat om de techniek waarmee de gebruiker bestanden van de streamingsdienst kan downloaden. Bij Netflix is het sinds december mogelijk om de films en series te downloaden, bij Soundcloud en Vimeo is die functie er al langer. Op deze manier kunnen gebruikers ook online kijken en luisteren. Bij de techniek worden de gegevens gedownload en direct op een CD-R-schijf gezet.

Inmiddels zou Blackbird Technologies met een deel van de aangeklaagde bedrijven een schikking hebben getroffen. Netflix en de andere grote spelers hebben echter nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Blackbird Technologies is een bedrijf dat haar geld verdient met rechtszaken en het aanvragen van patentlicenties zonder dat het hierbij zelf producten of diensten aanbiedt. Volgens critici staan dergelijke bedrijven de innovatie in de weg. Met hun acties zouden ze het juridisch lastig maken voor bedrijven die zelf de producten willen ontwikkelen.

Actie tegen patenttrollen

De bedrijven worden ook wel patenttrollen genoemd. Het Witte Huis kwam onder Barack Obama al in actie tegen deze bedrijven. Gene Sperling, toenmalig voorzitter van de Economische Raad in het Witte Huis, omschreef ze als „een rem op de Amerikaanse economie, waardoor we geen andere keus hebben dan actie te ondernemen.”

Het Witte Huis lanceerde daarom een website met tips voor bedrijven die werden aangeklaagd door patenttrollen, de patentcontroleurs moesten beter getraind worden en ook moest het makkelijker worden om een patent te weigeren als het ontwerp elders al eens was gebruikt.