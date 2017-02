Kat Pepper legt ongelofelijke reis van 1000 km af

Krijg jij nostalgische gevoelens aan de filmreeks De Ongelofelijke Reis, waarbij een kat en twee honden een bizar lange tocht maken? De Tilburgse kat Pepper heeft echt zo'n 'Ongelofelijke Reis' gemaakt: het dier legde een afstand van maar liefst 1000 (!) kilometer af.

Boerderijkat

Pepper vertrok een halfjaar geleden uit het Brabantse. Onverwachts dook het dier weer op in het Oostenrijkse plaatsje Aschbach-Markt, meldt de Oostenrijkse nieuwssite ORF. De flink vermagerde Pepper werd door een jager gevonden, die het beestje naar de dichtstbijzijnde dierenarts bracht. „De kat was boos, schuw en bleef ons steeds krabben. Ze was heel hongerig. We dachten dat het een gewone boerderijkat was", laat dierenarts Katharina Zöchling aan de Oostenrijkse omroep weten.

Toen de arts röntgenfoto's van het dier maakte, zag ze dat Pepper gechipt was. En wat bleek: Pepper kwam uit Nederland. Zöchling wisselde foto's uit met haar baasje, die niet kon geloven dat de kat gevonden was. Ze werd immers al sinds augustus vermist. Inmiddels is Pepper weer met haar baasje herenigd.

Een spannend avontuur voor het beestje dus, dat - nét zoals in de Ongelofelijke Reis - gelukkig goed afliep.