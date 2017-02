Kamergotchi zorgt voor hilariteit op social media

Het is ineens een 'hot-item' op social media én bij de koffieautomaat: de Kamergotchi-app van Arjen Lubach, afgeleid van de Tamagotchi. Voor iedereen die niet in de jaren '90 is opgegroeid: een Tamagotchi was een speeltje waarbij je verantwoordelijk was om te zorgen voor een huisdier.

Direct na de uitzending van Zondag met Lubach werd de app massaal gedownload, volgens Lubach speelden rond 17:00 uur op maandagavond al 250.000 mensen Kamergotchi.

Het spelletje zorgt voor nogal wat hilariteit op Twitter. Geen enkele politicus komt onder het spelletje uit

Zo eet Marianne Thieme van de Partij van de Dieren ineens mini-frikadelletjes?

En Geert Wilders blijkt niet zo dol op de Marokkaanse keuken

Henk Krol kreeg het flink te verduren na zijn woede-uitbarsting in het Lagerhuis van maandagavond

Alexander Pechtold, Ancilla van de Leest en Sybrand Buma laten zich ondertussen niet kennen, en doen vrolijk mee