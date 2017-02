Je digitale voetstap uitwissen? Behoorlijk lastig!

Tik jij je eigen naam weleens in op Google? En ben je dan blij met het resultaat? Of voel je soms de behoefte om je sporen op het wereldwijde web uit te wissen? Dan hebben we slecht nieuws: dat is knap lastiger dan je denkt.

Advocaat Bradley Shear legt aan The Sydney Morning Herald uit wat er allemaal komt kijken bij het verwijderen of aanpassen van je digitale voetstappen.

Onzichtbaar

Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om het onzichtbaar worden op internet. Zo kun je ervoor kiezen om je social media accounts op te schonen of helemaal te verwijderen of bijvoorbeeld de momenteel populaire ‘alternatieve feiten’ te creëren. Hoe pak je dat aan?

Facebook weet ontzettend veel van je. Meer dan je misschien denkt. Zo houdt het sociale netwerk in de gaten wat je opzoekt op internet – óók als je het niet actief gebruikt op dat moment. „En zelfs wanneer je jouw (oude) social media accounts verwijdert, houden bedrijven de data die je hen eerder gaf”, vertelt Shear aan de Australische krant. Maar met het verwijderen van je sociale media alleen ben je er nog niet. „Iedere keer als je inlogt op je Gmail, heeft Google je IP-adres", aldus Shear. Wie echt online onzichtbaar wil worden, zal ook zijn e-mailadres moeten verwijderen. En dat is waarschijnlijk wel wat ingrijpender dan een leven zonder Facebook of Twitter.

Tips om alvast wat onzichtbaarder te surfen: gebruik geen Google maar DuckDuckGo als zoekmachine en open een incognitovenster.

Alternatieve feiten

Als je het wat rigoureus vindt om al je accounts te verwijderen, kun je er ook voor kiezen om ‘alternatieve feiten’ te creëren. „Geef het internet allemaal verkeerde informatie over jezelf”, verduidelijkt Shear. „Zorg dat je nooit je echte verjaardag opschrijft en gebruik een nep e-mailadres. Alle informatie waar een site of app om vraagt en jij vindt dat ze die info niet nodig hebben: bedenk het gewoon. Geef ze zoveel mogelijk ‘alternatieve feiten’.” Dat je daarmee de serviceovereenkomst met de site niet nakomt, doet de advocaat niet zoveel. „Voel je vrij om je privacy te beschermen en overtreed de regels.”

Zelfs als je dit alles doet, is het niet zo gemakkelijk om je digitale reis op het web compleet te verwijderen. Zeker als je al wat ouder bent, is het ontzettend moeilijk om alles van jezelf weg te krijgen. „Maar het is het waard om het te proberen”, meent Bradley Shear.