Digitale handtekening? Dat kan veilig met blockchain

Contracten tussen bedrijven, werkgevers en werknemers, offertes, huurcontracten of recepten van de huisarts: er moet altijd een krabbeltje onder. Vaak gaat dat gewoon nog met pen en papier - een natte handtekening - maar steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een digitale handtekening. De veiligheid van beide signaturen laat echter veel te wensen over. Bovendien zorgt de 'natte ondertekening' voor een eindeloze papierstroom.

Dat kan beter dacht Rick Smitz. Met zijn bedrijf LegalThings in Amsterdam heeft hij de eerste juridische toepassing van blockchain technologie ter wereld geïntroduceerd. Dat betekent dat contracten en overeenkomsten nu overal ter wereld veilig ondertekend kunnen worden. Ook hoopt hij dat zijn nieuwe blockchain-toepassing het officiële einde inluidt van 'die eindeloze papierstroom' op kantoren en in het bedrijfsleven.

Blockchain klinkt ingewikkeld, maar de toepassing is erg praktisch. „In principe betekent het dat je nooit meer naar de notaris hoeft te gaan", zegt Smitz.

De meeste mensen kennen blockchain als de techniek die schuilgaat achter de digitale munt Bitcoin. Maar diezelfde techniek kan dus ook worden gebruikt bij allerlei andere zaken, zoals documenten of festivalkaartjes.

Hoe werkt het?

Een opdrachtgever stuurt een contract. Jij ondertekent het digitaal en vervolgens verpakt de blockchaintoepassing van LegalThings de metadata van het document als Bitcoin transactie.

Het document wordt als het ware 'slim'. Dat houdt in dat het document zelf weet wanneer er iets veranderd wordt. Als er kleine veranderingen plaatsvinden in een document wordt er opnieuw een unieke code gecreëerd. Daardoor wordt het bijna onmogelijk om te frauderen. „Het kan dus niet meer zo zijn dat jij 200 euro met een opdrachtgever afspreekt, maar dat die opdrachtgever er later twintig van maakt", zegt Smitz. „In principe was dat voorheen namelijk eenvoudig te doen met een pdf-hacker."

De grootste kracht het syteem is dat elke transactie wordt opgeslagen, waardoor iedereen achteraf kan controleren op welk tijdstip welke transactie heeft plaatsgevonden. Elke keer wordt er een unieke code gegenereerd. „We kunnen daarmee niet alleen de datum en het tijdstip van een ondertekening bewijzen, maar weten ook zeker dat degene die de handtekening zet de persoon is die het document moet ondertekenen."

Smitz noemt de controle van de authenticiteit van digitale handtekeningen erg belangrijk. „In 2016 hebben negentig medewerkers van ABN Amro zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De medewerkers vervalsten handtekeningen van klanten om hypotheekdossiers af te kunnen sluiten. Dit gebeurde door het kopiëren van handtekeningen op ‘verbeterde’ hypotheekdossiers. We zien dus dat een gewone- of digitale handtekening eigenlijk onvoldoende is. En daardoor blijft het risico op fraude aanwezig."

De tijd van de handdruk is voorbij

Philip Laagland werkt voor Ruigrok Flowerbulbs, één van de grootste bollenleveranciers van Nederland, en is voor zijn werk veel in de VS. Sinds kort maakt hij gebruik van de blockchaintechnologie. „Ook in Amerika worden offertes en facturen steeds meer gedigitaliseerd. We doen al vier generaties zaken met de VS en vroeger waren veel deals die we sloten gewoon gebaseerd op vertrouwen. Je gaf elkaar een handshake. Nu we ook meer nieuwe klanten erbij krijgen willen we toch wat meer zekerheid hebben", zegt Laagland.

Ander blockchain toepassingen

Naast het tekenen van documenten, zijn er nog veel meer toepassingen van blockchain. Zo heeft het Nederlandse bedrijf GUTS een ticketsysteem gemaakt waarbij frauderen nagenoeg onmogelijk is. Ook is er een Nederlandse versie van Bitcoin die, jawel, 'Gulden' heet. De digitale munt heeft ongeveer 40.000 gebruikers.