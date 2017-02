Bijzondere uitvinding: de eerste braille-smartwatch

Even je mail checken, een appje versturen, je hartslag in de gaten houden of doodgewoon kijken hoe laat het is: de smartwatch kan bijna alles en is dan ook een geliefd gadget onder veel mensen.

Maar wat als je, samen met zo'n 285 miljoen mensen op de wereld, niet kunt zien? Daar heeft een ontwerper uit Zuid-Korea nu gelukkig iets voor bedacht: de eerste smartwatch met braille ter wereld.

The Dot

Voor dit knappe staaltje techniek, dat omgedoopt is tot 'The Dot', zijn vier verschillende dynamische braillecellen gebruikt. De smartwatchbezitters kunnen selecteren hoe snel de tekens veranderen en zo de berichten en tijd voelen op het schermpje.

Wanneer The Dot wordt gesynchroniseerd met een smartphone, zendt deze alle gegevens door. Net zoals bij elke andere smartwatch. Ook kunnen er met het horloge korte berichtjes verstuurd worden via de knoppen die aan de zijkant zitten.

Andere digitale apparaten

The Dot is natuurlijk niet het eerste digitale apparaat dat is ontwikkeld voor blinden en slechtzienden. Maar veel van deze producten (zoals apps) gebruiken geluid. Dat is lastig, want door oordopjes kunnen geen omgevingsgeluiden meer gehoord worden en die zijn juist zo belangrijk als je niet kunt zien. En om de hele treincoupe mee te laten genieten van een appgesprek met je geliefde, is natuurlijk ook niet erg fijn.

De ontwikkelaars van het mooie horloge wilden hier dus een einde aan maken. Met succes, want na drie jaar zoeken naar donateurs (het schijnt dat Stevie Wonder daar één van is) en sleutelen zal de braille-smartwatch in maart op de markt komen. Ze zullen wel een iets duurder prijskaartje hebben dan een 'normale' smartwatch. The Dot kost namelijk omgerekend 286 euro.

In de video hieronder is te zien hoe enkele testers reageren wanneer ze het horloge in handen krijgen: