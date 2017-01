Samsung Galaxy 8 komt pas later dit jaar

Liefhebbers van het topmodel uit de S-serie van Samsung, de Galaxy 8, moeten dit jaar iets meer geduld hebben. De opvolger van de Galaxy S7 wordt volgens topman Koh Dong-jin niet in Barcelona tijdens het Mobile World Congress gelanceerd, zo zegt hij tegenover Reuters. De voorgaande edities werden steevast daar aan de wereld gepresenteerd.

Een reden daarvoor is niet gegeven, maar algemeen wordt aangenomen dat het debacle rondom de ontploffende accu’s van de Galaxy Note 7 daarmee te maken heeft. Deze toestellen vlogen spontaan in brand. Veel functionaliteiten uit die telefoon zouden volgens geruchten ook weer terugkeren in de Galaxy S8. De fabrikant kan zich echter geen twee miskleun veroorloven.

Wanneer de Galaxy 8 wel in de winkels komt te liggen, is nog onbekend.