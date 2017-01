Ping! Blackberry komt met nieuw toestel

In een tijd ver voor Whatsapp was Blackberry razendpopulair met het zogehete Ping berichtsysteem. Een aantal jaar was het enorm cool om een Blackberry te hebben en te Pingen, maar de opmars van de zakelijke Blackberry was van korte duur. Samsung en iPhone namen het stokje over, maar nu schijnt Blackberry een comeback te maken.

Lees ook: BlackBerry stopt met het produceren van smartphones

Er is nog niet heel veel bekend maar naar verluidt komt er dit jaar nog een nieuw model aan. Het toestel zal waarschijnlijk de 'Mercury' gaan heten. TCL, bekend van Alcatel en sindskort verantwoordelijk voor het uitbrengen van Blackberry's heeft een teaser online gezet van de nieuwste Blackberry met het bekende QWERTY-toetsenbord.

De smartphone zal gaan draaien op een Android 7.0 Nougat systeem. Dit schijnt een van de best beveiligde Android systemen te zijn, best een slimme zet om veiligheid boven aan te zetten. Het werkgeheugen is 3 GB en de opslagruimte 32 GB.