Google experimenteert met 'Instant Apps'

Een app installeren is straks niet altijd meer nodig. Google is druk bezig met het ontwikkelen van zogenaamde ‘Instant Apps’. Volgens de techreus is het te vergelijken met een streamingdienst, waarbij de informatie niet op het toestel staat, maar live wordt doorgestuurd.

Daardoor is het straks overbodig om voor van alles en nog wat apps te installeren. Wie bijvoorbeeld een tentoonstelling bezoekt, hoeft niet meteen de complete app te downloaden van het museum, maar kan per kunstwerk live informatie krijgen. Ook betalen bij een parkeerplaats kan zo snel en makkelijk. Enkele sites mogen deze nieuwe vinding testen, waaronder Buzzfeed, Wish, Periscope en Viki.

De tijdelijke apps worden niet op de telefoon geïnstalleerd, maar draaien op de achtergrond in de cache. Vooral voor apps die op een specifieke plek nodig zijn is dit een uitvinding, aldus Google. Instant Apps werkt op telefoons met Android 4.1 of hoger. Volgens cijfers van Google draait meer dan 97 procent van Androidsmartphones op een geschikte versie.

Hoe Instant Apps werkt, is te zien in onderstaande video: