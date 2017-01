Doek valt voor Live Bioscoop op Facebook

Een 23-jarige Rotterdammer moet op last van een rechterlijk verbod stoppen met de facebookpagina Live Bioscoop. Dat laat auteursrechtenorganisatie Brein weten. Op die pagina waren dagelijks gratis films te zien zonder toestemming van de rechthebbenden. De man betaalt 7500 euro als schikking.

Op de pagina stond onder meer de slogan ‘Kijk naar de beste films op Live Bioscoop direct in HD met ondertiteling gratis’. Inmiddels hadden 26.000 mensen de pagina al geliked en konden zij ook stemmen over welke film ze wilden zien. Ook was het mogelijk de stream te delen op de eigenpagina. De Rotterdammer probeerde advertentieruimte te verkopen om er aan te verdienen.

De rechter legde op verzoek van Brein een dwangsom op van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. Inmiddels is er ene schikking getroffen van 7500 euro. „Dit is gewoon diefstal van inkomsten van bioscopen en rechthebbenden,” zegt BREIN directeur Tim Kuik. „Daar moest zo snel mogelijk een eind aan komen. Daarom hebben wij ook gekozen voor een ex parte rechterlijk verbod met dwangsom in plaats van eerst zelf te sommeren.”