Bijna kwart van je vrienden leest mee op je Facebook

Heb je soms het idee dat je vrienden stiekem op je Facebook kijken? Waarschijnlijk is dat ook zo, blijkt uit een nieuwe studie. De University of British Columbia in Canada stelt dat 24 procent van de mensen weleens stiekem in iemands profiel inbreekt.

Van de gebruikers weet 21 procent dat een vriend weleens heeft ingebroken op zijn of haar profiel. Het fenomeen wordt ook wel een social insider attack genoemd. Dat betekent dat de aanvaller het slachtoffer kent en toegang krijgt tot iemands account door in te breken op een apparaat waar het slachtoffer zijn profiel ingelogd heeft staan. Dat kan een laptop zijn die nog openstaat, maar ook een telefoon of tablet waar iemand de code van weet.

Motivatie

Voor het onderzoek werden 1308 volwassen Facebookgebruikers in Amerika geobserveerd. Het fenomeen is nog een beetje een taboe, er wordt niet veel over gepraat. Tijdens het observeren, ontdekten de wetenschappers dat er vijf motivaties zijn om even een kijkje te nemen: plezier, nieuwsgierigheid, jaloezie, vijandigheid en nut.



„We wilden in eerste instantie technische oplossingen bedenken om dit soort aanvallen tegen te gaan, maar we kwamen erachter dat we ze helemaal niet goed begrepen”, vertelt Ivan Beschastnikh, een van de auteurs van het onderzoek aan Mashable. „We besloten daarom een onderzoek te doen naar dit soort voorvallen voor we probeerden het tegen te houden.”

Gevaarlijk

Hoewel het vaak gewoon om een grapje lijkt te gaan, kan het inbreken op iemands profiel ook behoorlijk schadelijk zijn. Zo kunnen geliefdes uit jaloezie privéberichten checken, vaak blijft dat onontdekt. „Een oplossing is dat Facebook passief gedrag van gebruikers beter gaat monitoren.” Een andere mogelijkheid is dat de app nog een losse beveiligingscode krijgt. Ook alleen toegang met een vingerafdruk behoort tot de mogelijkheden.