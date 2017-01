Bijna iedereen heeft een smartphone op zak

De Nederlandse markt voor mobiele telefoons is verzadigd. Die conclusie trekt onderzoeksbureau GFK. Inmiddels heeft 83 procent van de Nederlanders van 13 en ouder een smartphone op zak en 67 procent een tablet. In ruim één op de drie huishoudens staat inmiddels een Smart-TV.

Lees ook: Japan komt met toiletpapier voor je smartphone

Vergeleken met vijf jaar geleden is het aantal devices in een huishouden sterkt toegenomen en het aantal smartphones zelf verdubbeld. Ook gebruikt men de telefoon anders dan een paar jaar geleden. Naast surfen, bellen en mailen is bankieren en online shoppen belangrijk geworden. Meer dan de helft doet zijn bankzaken via de telefoon. Een kwart bestelt artikelen via zijn device.

Als het gaat om social media staat Facebook op eenzame hoogte. Maar liefst 72 procent maakt daarvan gebruik op zijn mobieltje en dat is evenveel als vorig jaar. Het aantal mensen dat Twitter gebruikt daalde in diezelfde periode van 25 naar 21 procent. Instagram groeide van 18 naar 22 procent en 11 procent post foto’s via Snapchat.

Jongeren vooral op Instagram

Wie inzoomt op de groep 13 tot 17 jarigen ziet wel opvallende verschillen. Zo is onder die groep dat Instagram erg populair is. Maar liefst 68 procent gebruikt actief zijn account en dat was een jaar geleden nog 52 procent. Het gebruik van Snapchat steeg van 52 naar 61 procent.