Appen in de bios wordt straks misschien makkelijker

Voor Apple-gebruikers wordt berichten versturen tijdens een bioscoopbezoekje straks misschien wel een stuk minder storend. Apple-roddelaar Sonny Dickson twittert dat de nieuwe iOS-versie misschien wel een theatermodus heeft.

De modus zou ervoor zorgen dat je scherm een stuk minder fel is en geluiden worden gedempt. Zo ben je een stuk minder vervelend voor bezoekers die wel gewoon naar de film zitten te kijken. Het zou een grote omslag betekenen in één van de weinige smartphonevrije omgevingen die we nog hebben.

Licht

In bioscopen wordt altijd expliciet gevraagd om telefoons zacht te zetten en het apparaat niet te gebruiken tijdens de film. De felle lichten, het getril en geluiden kunnen flink storend zijn voor andere bezoekers. Het loopt hier en daar zelfs nog wel eens uit op een vechtpartijtje.



Volgens Dickson komt de nieuwe functie in hetzelfde gedeelte als de niet storen-knop, de bluetooth-functie en de wifi. Gebruikers kunnen onderaan hun scherm naar boven swipen om het menu tevoorschijn te krijgen. Het knopje zou in de vorm van popcorn zijn.

Korrel zout

We moeten de roddel wel met een klein korreltje zout nemen, nuanceert Mashable. Dickson lekte namelijk ook al een video van een jet white iPhone die niet helemaal bleek te kloppen. Daarbij lijkt er ook geen ruimte te zijn voor een extra knop. De knoppen zouden kleiner moeten worden of er moet er eentje worden verwijderd. De nieuwe update wordt vanaf 10 januari uitgerold. Dan zullen we te weten komen of appen in de bios straks écht makkelijker wordt.