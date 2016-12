Wat moet anders op Twitter? Gebruikers weten het

Als Twitter-baas Jack Dorsey aan zijn volgers vraagt: „Wat is het belangrijkste dat Twitter moet verbeteren of maken in 2017?”, kan hij rekenen op talloze reacties. Veel gebruikers waarderen zijn vraag naar suggesties. „You've made my night", antwoordt iemand. Uit de bijna 6000 reacties zet Metro er een aantal op een rij.

Voorkomen en bestrijden van intimidatie

Veel Twitter-gebruikers vinden dat dit topprioriteit moet zijn voor het medium. Dorsey zegt hen dat hij misbruik van Twitter hoog op de agenda heeft staan, maar dat het bestrijden ervan minder snel verloopt dan gepland. Hij voelt de urgentie om dit probleem zo snel mogelijk aan te pakken. Gebruikers willen bovendien meer transparantie over wat er met misbruik-rapporten wordt gedaan. Ook wordt geopperd om gebruikers die vaker de regels overtreden, de mogelijkheid te ontzeggen om opnieuw een account aan te maken.

Veiligheid waarborgen

Gebruikers klagen over de slechte beveiliging van Twitter. Zo zegt iemand dat op zijn account was ingebroken toen hij gebruik maakte van het wifi-netwerk van een hotel. „Mijn accountnaam en email waren binnen een mum van tijd veranderd. Hiervoor was niet eens mijn email-adres nodig." Toch zouden er al meerdere veiligheidsopties zijn voor gebruikers en daarom raadt Dorsey aan om gebruik te maken van de zogeheten 2-factor authenticatie, een extra stap in het login-proces. Hier gaat het er niet om dat de gebruiker iets weet (het wachtwoord) maar ook iets heeft (de 2e factor). Dit kan een token (klein apparaatje) zijn of een mobiele telefoon die een code afgeeft. Deze codes zijn uniek en tijdelijk beschikbaar of eenmalig te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een sms met verificatiecode voor het wijzigen van een wachtwoord.

Gesprekken met veel engagement uitlichten

Twitter was ooit bedoeld om je volgers met een korte tweet op de hoogte te brengen van jouw gedachte of bezigheid. Inmiddels zijn mensen vooral geïnteresseerd in de bijzondere gesprekken die ontstaan, schrijft een gebruiker. Het uitlichten daarvan en het overzichtelijk en leesbaar maken van de gesprekken kan de betrokkenheid verhogen. Dorsey zegt veel te werken aan het versimpelen van de weergave van gesprekken tussen verschillende gebruikers.

Reacties uit kunnen zetten

Uit de vele reacties blijkt dat gebruikers vooral zelf hun account willen inrichten en bepalen wat er wel en niet mogelijk is. Zo is er ook de wens om reacties van mensen die je niet volgt of hebt geblokkeerd, uit te zetten. Dorsey zegt dat de verschillende reactiemogelijkheden zijn aandacht hebben.

Het bewerken van tweets

Toch wel de meestgenoemde suggestie is het kunnen bewerken van tweets. Op andere sociale mediakanalen kun je een geplaatst bericht bijwerken, op Twitter betekent geplaatst daadwerkelijk geplaatst. Dorsey zegt dat 'een vorm van aanpassen zeker nodig is', maar hoe weet hij nog niet. De topman van Twitter denkt al langer over deze mogelijkheid na. Hij schrijft dat, mocht de optie er komen, de bewerkingsgeschiedenis altijd zichtbaar moet blijven.

Ondanks dat het de meest verzochte functie is, vinden niet alle gebruikers het een goed idee. Zo zegt iemand dat de geschiedenis niet herschreven moet kunnen worden. De optie om een bericht te verwijderen is voldoende.