Vet: zo ziet Home Alone eruit als 8 bit spelletje

Nu we rondom de feestdagen geen Home Alone meer op de beeldbuis hoeven te verwachten, zullen we toch een alternatief moeten vinden voor deze gedoodverfde kerstfilm. Het is een film die bij de meeste kijkers grote nostalgie oproept. Maar er is nu een nog nostalgischere versie.

Er is namelijk een heuse 8 bit-versie van Home Alone opgedoken, nu ziet de film eruit als een spelletje dat op een derde generatie spelcomputer wordt gespeeld. Wellicht herinner je je Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Bomberman en natuurlijk Tetris nog.

Filmpje

Deze versie kan helaas niet gespeeld worden, gelukkig kun je wel in 2 minuten en 22 seconden kijken naar hoe kleine McAllister de inbrekers verslaat. Onder de naam Ho-Ho-Ho-Home Alone laten de makers je toch even genieten van de klassieke kerstfilm.