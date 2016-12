Vet: deze speaker zweeft tijdens het muziek afspelen

De toekomst is nu, zegt men wel eens. Auto's kunnen zichzelf al besturen, soort van dan en we gaan met enige regelmaat de ruimte in. Maar de toekomst weet heel goed dat het oog ook wat wil. Dus werd er een zwevende speaker ontwikkeld.

De draagbare speaker zweeft boven een platform, gaat tien uur mee en is om het af te maken ook nog eens waterdicht. Zodra de batterij leeg is, daalt de speaker als een professioneel ruimteschip terug naar zijn platform om draadloos weer op te laden. De muziek gaat gewoon nog door, claimt LG, die de speaker ontwikkelde.

Er bestaan al wel zwevende speakers, maar het techbedrijf hoopt toch iets nieuws uit te brengen met deze nieuwe speaker. Of het geluid ook echt heel goed is, zal nog even afgewacht moeten worden tot de speaker getest kan worden.

Gekke uitvindingen

Het is niet de enige bijzondere gadget die op het randje van 2016 nog even gepresenteerd werd. Om het sporten een stuk makkelijker te maken, werd de OMBra gepresenteerd. Deze slimme bh bevat een apparaatje die je bewegingen bijhoudt en naar je smartphone stuurt. Voor de mensen die geen bh dragen, is er ook nog de BrainBit. Deze draag je als een haarband. De BrainBit gebruikt elektroden om je emotionele status te lezen.



Voor de luie ramenwassers werd er een speciale stofzuiger ontwikkeld die je ramen wast. Geen gedoe meer met emmers water, zemen en trekkers, als we de uitvinding mogen geloven. Wie écht een beetje lui is, kan meteen de koelkast aanschaffen die LG dit jaar presenteerde: die gaat namelijk automatisch open als je er dichtbij staat. Mocht je nou willen weten hoe gezond de producten in je koelkast zijn, dan kun je dat meten met de dit jaar gepresenteerde SCiO Food Scanner.