Vals alarm in Bangkok door veiligheidscheck Facebook

Vals alarm in het Thaise Bangkok: Facebook vroeg gebruikers die zich daar bevonden of ze veilig waren na een 'explosie' die plaatsvond. Die vraag hoort bij de veiligheidscheck die Facebook activeerde. De explosie bleek echter mee te vallen en een veiligheidscheck was onnodig, schrijft de BBC.

Door de veiligheidscheck op een bepaalde check te activeren kunnen Facebookgebruikers zichzelf als 'veilig' markeren, bijvoorbeeld na een aanslag. In het geval in Bangkok werd de check geactiveerd naar aanleiding van een demonstrant die met vuurwerk gooide bij een protestactie nabij een overheidsgebouw.

Derde partij

Facebook vertrouwde op een derde partij die het incident bevestigde. Deze partij gaat na of veel mensen over een bepaald voorval berichten plaatsen. Doen veel mensen dat? Dan komt er een waarschuwing tot stand, waarna de veiligheidscheck wordt ingeschakeld. Het is niet duidelijk waar het in Bangkok is mis gegaan.

Door de veiligheidscheck van Facebook werd de explosie al snel gezien als groot nieuws. De website bangkokinformer.com wist zelfs een video van de BBC te publiceren over de explosie. Dit was echter een video van een aanslag die in 2015 in Bangkok plaatsvond.

Automatische check

Eerder dit jaar ging het ook al mis met de veiligheidscheck van Facebook. Europese en Amerikaanse gebruikers werden op 27 maart gevraagd of zij veilig waren, omdat zij in de buurt zouden zijn van Lahore in Pakistan, waar die dag een zware aanslag plaatsvond.

De optie waarmee gebruikers zichzelf als veilig kunnen markeren is sinds 2014 beschikbaar op Facebook. De check werd in eerste instantie handmatig ingeschakeld, maar het sociale platform heeft er nu voor gekozen om de optie te activeren wanneer veel mensen in dezelfde omgeving berichten over het voorval plaatsen op Facebook.