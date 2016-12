Franse werknemers mogen in 2017 telefoon uitzetten

De Franse minister van Arbeid, Myriam El Khomri, wil een einde maken aan de cultuur van ‘altijd bereikbaar zijn’. Daarom bedacht zij een nieuwe maatregel: werknemers in Frankrijk krijgen het wettelijk recht om hun smartphone buiten werktijd uit te zetten. De wet is per 1 januari van kracht.

Het altijd bereikbaar zijn van werknemers heeft geleid tot veel onbetaalde overwerkuren. Ook kan de overdosis aan informatie leiden tot gezondheidsklachten als slapeloosheid en een burnout.

Bedrijven die meer dan vijftig werknemers in dienst hebben worden met ingang van 2017 wettelijk verplicht hun werknemers te zeggen wanneer ze hun telefoon uit kunnen zetten.