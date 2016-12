Drone nieuw politiehulpje tijdens de jaarwisseling

De politie krijgt er dit jaar tijdens de jaarwisseling een hulpje bij: een drone. Deze drone moet problemen razendsnel in kaart kunnen brengen, wat de politie op zo'n drukke avond goed kan gebruiken. Agenten in Woerden zijn de gelukkigen om het middel te testen.

Het op afstand bestuurbare luchtvaartuig kan vanuit de lucht gemakkelijk samenscholingen en vuurwerkoverlast 'bekijken'. Dit in combinatie met meldingen via WhatsApp moet ervoor gaan zorgen dat de jaarwisseling in Woerden rustig verloopt. Vorig jaar was dat in deze stad wel anders, toen waren er veel autobranden door vuurwerk.

Deze combinatie van een drone en actieve burgers op Whatsapp wordt door de burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, toegejuicht. „Dit is echt opsporing 2.0” zegt hij, „Dit verbetert die appinzet en zorgt dat we nog sneller ter plaatse kunnen zijn’’.

Niet voor vervolging

De drone wordt bestuurd vanuit het politiebureau en vliegt deze avond vanaf een centraal punt binnen de gemeente. De vliegende camera registreert allerlei situaties in de straten, maar de beelden mogen niet worden gebruikt voor eventuele strafrechterlijke vervolging. Als er een opstootje is waarbij de beelden gebruikt hadden kunnen worden, zal dit niet gaan. De beelden worden namelijk meteen gewist.

Ook vliegt het bestuurbare apparaat natuurlijk op flinke hoogte, waardoor specifieke personen niet te herkennen zullen zijn. Die hoogte is ook belangrijk voor al het vuurwerk dat afgestoken wordt, zo kan de drone toch veilig vliegen. Ook de mist die nog op veel plaatsen hangt is geen probleem, want de drone heeft een warmtecamera.

Meer in de toekomst

Woerden mag dan de eerste plaats zijn waar de nieuwe techniek wordt gebruikt, het gaat hier wel om een landelijke proef. Deze proef is samen met Defensie bedacht en neergezet. De drone wordt door een medewerker van Defensie en een agent bestuurd. De politie Midden-Nederland houdt de ervaringen rondom de pilot in de gaten, want het is goed mogelijk dat drones de komende jaren vaker worden ingezet bij politiewerk.