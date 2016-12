Belgisch kunstfestival trekt bezoekers via Tinder

Tinder te gebruiken om een date te lokken kenden we al, maar Tinder als middel inzetten om gebruikers naar een festivals te lokken is nieuw. Wie in de omgeving van het Belgische Hasselt een tindermatch heeft met iemand genaamd Ann of Lucas, wees gewaarschuwd: dit kan een stunt zijn om je naar kunstfestival Stadstriënnale te trekken.

Live in contact met bezoekers

De organisatie van het festival gebruikt twee profielen - onder de naam Ann en Lucas dus - om een match te vormen met andere Tinder-gebruikers en hen zo over te halen om naar het festival te komen. Festivaldirecteur Pieter-Jan Valgaeren vertelt aan NOS op 3 hoe de profielen eruit zien. „Ze bestaan uit foto's van kunstwerken op het festival. We gebruiken mooie kunst om mensen te triggeren op Tinder. Op die manier komen we live met ze in contact.”

Is er een match? Dan krijg je een bericht terug met de volgende tekst: „Hou jij ook van kunst en cultuur? En zou je misschien een afspraakje willen maken op de tentoonstelling van het Trademarks festival?”

Heel team op Tinder

Valgaeren maakt gebruik van Tinder omdat de dating-app inspeelt op beeld, wat volgens hem goed bij de communicatie van kunst past. En de actie loopt volgens de festivaldirecteur storm. „Het is ontzettend druk. We hebben een heel team dat constant bezig is met het uitsturen van berichten op Tinder.”

Hoewel de ervaren Tinder-gebruiker waarschijnlijk al snel ziet dat Ann en Lucas niet echt bestaan, is er een mogelijkheid dat mensen teleurgesteld worden door deze profielen. „Maar als je het profiel een beetje fatsoenlijk bekijkt zie je wel dat het is gemaakt in het kader van een kunstfestival. En als we bezoekers niet met een echt persoon kunnen matchen, hebben ze in elk geval een leuke dag met de kunstwerken.”