Amazon dient octrooi in voor 'vliegend magazijn'

Het Amerikaanse internetbedrijf Amazon behoort tot de bekendste online webshops ter wereld. Daar wil het bedrijf nog bekender mee worden, door met een heel speciaal magazijn te komen: een enorm ‘vliegend’ magazijn, met drones die spullen op locatie leveren.

Voor dat idee heeft Amazon een octrooiaanvraag ingediend, aldus BBC. De opslagplaats zal – gedragen op een airship - naar plaatsen vliegen waarvan verwacht wordt dat bepaalde goederen populair zijn. Zo zal het ‘vliegende magazijn’ kunnen worden ingezet bij sportevenementen of festival, waar voedsel of souvenirs verkocht kunnen worden aan bezoekers.

Vrachtvoorziening

Het octrooi laat tevens ook een aantal ondersteunende voertuigen zien die ervoor zullen zorgen dat het magazijn kan worden voorzien van vracht. Het lijkt een verdere uitbreiding van het plan van Amazon om drones te gebruiken om goederen mee te gaan bezorgen. Eerder deze maand werd er voor het eerst een commerciële levering gedaan via een drone, volgens een testschema in Cambridge.

Volgens Amazon zou een magazijn in de lucht waaruit goederen worden geleverd via drones veel sneller werken dan magazijnen op de grond. Bovendien is het beter voor het milieu, omdat de drones die gebruikt zullen worden bijna geen energie verbruiken. Ze 'glijden' als het ware naar beneden. Veel bedrijven die met drones willen werken worstelen op dit moment nog met de apparatuur, omdat de batterijduur te kort zou zijn om te kunnen leveren.

Amazon heeft nog niet gereageerd op de geruchten over het octrooi. Het is dan ook niet duidelijk of het plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd, of dat Amazon het idee gewoon in bezit wil hebben. Het patent werd volgens BBC al in 2014 ingediend, maar komt nu pas aan het licht vanwege een analist van CB Insights die het document in handen kreeg.