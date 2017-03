Kleine (tik)fout, grote gevolgen: een overzicht

Met de historische Oscarblunder nog vers in het geheugen, zijn we ons zeer bewust van het effect van een minuscuul foutje. Toch ging het dinsdag helemaal mis bij Amazon. Een simpele typfout veroorzaakte op dinsdag een wereldwijde internetstoring. Een medewerker van Amazon Web Services (AWS) wilde enkele cloudservers uitzetten, maar schakelde per ongeluk een hele serie servers uit. Hierdoor waren websites als Buzzfeed, Expedia, Yahoo mail en Imgur urenlang niet of nauwelijks bereikbaar.

Gelukkig voor Amazon staat het bedrijf hier niet alleen in; de afgelopen jaren zijn er flink wat blunders begaan op het gebied van technologie. Metro selecteerde een paar prijzige missers.

Dure (typ)fouten

Een pleister op de wonde voor Amazon, is dat het altijd erger kan. Zo kostte een typfout van een medewerker van het Japanse Mizuho Securities Co. het bedrijf bijna 340 miljoen dollar. Hij bood 610.000 aandelen voor 1 yen aan in plaats van één aandeel voor 610.000 yen. Een dure fout, dus!

Ook Alitalia Airlines kon zich wel waarschijnlijk wel voor het hoofd slaan toen het businessclass vliegtickets van Toronto naar Cyprus voor 39 dollar per stuk aanbood in plaats van 3900 dollar. Deze fout ging zeker niet onopgemerkt voorbij. Bijna 2000 mensen maakten gebruik van de blunder, en uiteindelijk kon de maatschappij niets anders dan haar verlies (van ruim 7 miljoen dollar) nemen.

Blunders aan de top

Het campagneteam van Hilllary Clinton is bekend met de desastreuze consequenties van een tikfout. Tijdens de verkiezingen gingen diverse phishingsmails rond. Een van deze bereikte campagneleider John Podesta. Omdat het vermoeden bestond dat het om een frauduleuze mail ging, werd deze naar een computertechnicus gestuurd. Hij antwoordde met „de mail is ‘legitimate’ (valide). John moet meteen zijn wachtwoord veranderen.” Achteraf bleek de ICT'er ‘illigitimate’ (frauduleus) te willen schrijven, weet The New York Times. Door deze fout kwamen de mails van Podesta in handen van hackers, en naar verluidt werden deze aan Wikileaks gegeven waarna ze openbaar zijn gemaakt.

Maar ook onze eigen justitie kan er wat van. Crimineel Mehmet K. die werd veroordeeld voor betrokkenheid bij diverse plofkraken, werd na een korte celstraf weer vrijgelaten. De reden? Een medewerker van de rechtbank in Utrecht had per ongeluk zes maanden gevangenisstraf ingevoerd, in plaats van zes jaar.

Vernietigende fout

Niet alleen tijdens de Apollo 13-vlucht werd een probleem gerapporteerd bij controlecentrum Houston. Een paar jaar eerder, in 1962, vond de eerste Mariner-missie van NASA plaats. Het was de bedoeling om langs de planeet Venus te vliegen, maar al na 293 seconden werd het (onbemande) voertuig vernietigd omdat het onbestuurbaar was geraakt. Hoewel de verklaring wat vaag blijft, wordt de blunder voor een groot deel gewijd aan een missend 'streepje' in de code van het toestel. Het bleek met een verlies van meer dan 18 miljoen dollar, een prijzig leesteken te zijn.

Spijt?

Niet elke technicus heeft trouwens een toetsenbord nodig om een flinke misser te maken. Een goed voorbeeld hiervan is Ron Wayne. Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak zijn bij de meeste van ons wel bekend, maar de naam van deze derde oprichter van het miljardenbedrijf zal wellicht geen belletje doen rinkelen. Niet zo gek, want hij was al vrij snel uit beeld verdwenen. Toen het bedrijf in april 1976 werd opgericht, had Wayne tien procent van de aandelen in handen. Omdat hij het gevoel had 'in de schaduw van intellectuele reuzen' te staan, besloot hij echter zijn deel te verkopen voor maar 800 dollar.

Herkenbaar verhaal voor het Amerikaanse bedrijf Blockbuster. In 2000 bood directeur Reed Hastings Netflix aan voor 50 miljoen dollar. Hij werd afgewezen door Blockbuster - toentertijd een bedrijf dat DVD's per post verspreidde - maar Hasting's wraak bleek zoet. Mede dankzij Netflix zijn dvd's hun ondergang tegemoet gegaan. Blockbuster vroeg in 2010 faillissement aan.