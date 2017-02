Vrouw van 500 kilo na 25 jaar buiten voor operatie

Een Egyptische vrouw die maar liefst vijfhonderd kilo weegt, is met een aangepast vliegtuig van Egypte naar Mumbai (India) gevlogen om daar te worden geopereerd. Het toestel vol medische apparatuur landde zaterdag op de eindbestemming. Het was volgens Indiase media de eerste keer in 25 jaar dat de 36-jarige Eman Ahmed haar huis verliet.

De vrouw, die dan vanaf haar elfde al niet meer buitenshuis is geweest, kampt met een waslijst aan lichamelijke klachten. Zo zijn haar rechterarm en -been verlamd en heeft ze spraakproblemen. Dit komt door haar Elefantiase of olifantsziekte, die ziekte zorgt ervoor dat lichaamsdelen intens opzwellen.

De hele rit naar het ziekenhuis in India was door haar gewicht nogal een onderneming. Zo is Eman met een kraan naar de eerste verdieping van het ziekenhuis getakeld om de juiste kamer te bezoeken.

Hier zal ze naar verwachting zeker een half jaar moeten blijven voor haar operaties en nazorg. Ahmed hoeft niet te vrezen voor een torenhoge ziekenhuisrekening. De instelling heeft al laten weten haar gratis te helpen.