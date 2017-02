Per ongeluk volkslied nazi-Duitsland tijdens Fed Cup

Tijdens de openingsceremonie van de Fed Cup wedstrijd tussen de Amerikaanse Alison Riske en de Duitse Andrea Petkovic heeft de Amerikaanse tennisbond flink geblunderd. Een oude versie van het Duitse volkslied, dat wordt geassocieerd met nazi-Duitsland, werd ingezet.



In Hawaii keek men vreemd op toen het eerste couplet van het volkslied, waarin ‘Duitsland boven alles' wordt bezongen, uit de speakers klonk. Het couplet is na de Tweede Wereldoorlog uit het lied geschrapt.

Onwetenheid

De Duitse Petkovic stond volgens de NOS met haar mond vol tanden. „Ik denk dat dit de belichaming van onwetendheid was’’, zei de tennisster na afloop. „Het was veruit het ergste wat mij in mijn leven gebeurd is, en dan speciaal in de Fed Cup. In het Amerika van 2017 mag zoiets simpelweg niet gebeuren. Het is beschamend.’’

De tennisbond heeft haar excuses gemaakt en zegt het incident te betreuren. „De Amerikaanse tennisbond wil haar excuses maken aan het Duitse Fed Cup-team en haar fans voor de gedateerde versie van het volkslied voorafgaand aan de eerste ronde van de Fed Cup. We hebben op geen manier ons disrespect willen laten blijken. Deze fout zal niet voorkomen tijdens de rest van het weekeinde’’, aldus de bond in een statement.



De Amerikaanse Riske, die in eerste instantie niet helemaal door had wat er gebeurde, won de wedstrijd (7-6, 6-2). „We respecteren het Duitse team enorm en dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren'', zei ze over de blunder.