Agent poogt suïcidale vrouw te redden, komt zelf om

De Amerikaanse politieagent Eric Mumaw (44 jaar) is donderdag op tragische wijze om het leven gekomen in de buurt van Nashville, Tennessee. Terwijl hij een suïcidale vrouw wilde redden, verdronk hij zelf, zo meldt Tennessean.

Cumberlandrivier

De veertigjarige Juli Glisson, die al bekend stond om haar verleden met zelfmoordneigingen, was met haar auto naar een heuvel gereden, van waar ze direct de Cumberlandrivier in kon rijden. Een familie waarschuwde de politie, die al snel ter plaatse was en probeerde om Glisson op andere gedachten te brengen.

Even leek het erop dat ze uit haar auto zou stappen, maar uiteindelijk besloot ze toch om het gaspedaal in te drukken. Door de plotselinge actie raakten Mumaw en zijn collega Nick Diamond uit evenwicht en vielen ze beide in het ijskoude water. Diamond was snel bij de pinken en probeerde zijn collega vast te pakken, maar door de hevige stroom moest hij hem toch laten gaan.

's Avonds gevonden

Terwijl hij wel aan wal raakte, probeerde een andere collega Mumaw nog te redden door ook het water in te duiken, maar hij kwam nooit in zijn buurt. Uiteindelijk werd het lichaam van Mumaw pas ’s avonds door duikers gevonden.

Het noodlottige ongeval heeft tot veel verslagen reactie bij het politiedepartement geleid. Mumaw was al ruim achttien jaar in dienst al agent bij Metro Police in Nashville en hield enorm van zijn vak. Zijn collega’s omschrijven hem als een enorm hulpvaardig iemand. In 2011 kreeg hij zelfs nog de Life Saving Award.

Onderzoek

Glisson overleefde haar zelfmoordpoging overigens wel. Eenmaal in het water besloot ze toch haar autodeur te openen en richting de kant te zwemmen. Ze is ongedeerd, maar er is uiteraard wel een onderzoek naar haar gestart.