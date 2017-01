Video: Bliksem slaat in vliegtuig

Een vliegtuig kan wel tegen een stootje en een blikseminslag zorgt dan ook zelden voor grote problemen. De elektrische lading vloeit namelijk af via de metalen romp. Het toestel landde veilig en werd daarna gecontroleerd op schade.

Het toestel was vanuit Moskou onderweg naar Sotsji toen het werd geraakt door de bliksem. Op zich niet bijzonder, maar heel vaak wordt zo’n inslag niet gefilmd. Julia Musina maakte de beelden. „Het ziet er vanaf de grond eng uit. Ik kan me voorstellen dat mensen aan boord er wel nerveus van worden'', vertelt ze aan Daily Star .

Op de beelden lijkt het erg heftig, maar het ziet er gevaarlijker uit dan het in werkelijkheid is; de bliksem die bij een vliegtuig inslaat. Een ‘storm chaser’ heeft vast weten te leggen hoe een Boeing 747 werd geraakt door de bliksem.

