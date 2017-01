Scholier weigert miljoenenbod: ‘Later meer waard’

Jonge ondernemers zijn er door de technische mogelijkheden steeds meer. Maar Mohammed Ali – een 16-jarige scholier uit het Verenigde Koninkrijk – behoort toch wel de toppers. Op het bedrijf van hem en de 60-jarige Chris Thorpe is door Amerikaanse investeerders namelijk onlangs een gigantisch bod gedaan van meer dan 5,8 miljoen euro. Ali en Thorpe besloten het doodleuk te weigeren.

„Eigenlijk waren we daar om een investering te bespreken, maar die Amerikanen wilden meteen het hele bedrijf kopen”, vertelt Ali in gesprek met The Daily Mail. „Ik ga het exacte bedrag niet zeggen, maar het was meer dan 5 miljoen pond. Alleen beseften ze niet dat ik alle technologie ontwikkeld had die ervoor nodig was. We hebben het bod, dat net voor Kerstmis in onze bus viel, beleefd geweigerd.”

Potentie

Ali en Thorpe denken dat hun bedrijf Weneed1, een site waarmee mensen geld kunnen besparen, nog veel meer waard kan worden. „Als het concept nu al miljoenen waard is, wat zal dat niet geven als mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken? Ik besef dat er voor mij een groot risico aan verbonden is, maar we willen van Weneed1 echt een begrip maken. Het grote voordeel is dat we geen concurrentie hebben.”

Thorpe bedacht jaren terug al de theorie achter Weneed1. Het is eigenlijk een webwinkel, maar dan een waarbij er interactie is tussen de koper en de verkoper. „Er zal bij ons van alles te vinden zijn, van eigendommen tot elektronica. Ik heb een speciaal algoritme ontwikkeld waarbij de prijzen in real time aangepast worden. De start is voorzien op 28 januari. Ik hoop dat ik kan inspireren en dat ook andere tieners zo hun kans zullen wagen in het zakenwereldje.”

Computerwonderkind

Na een item van de BBC over het jonge computerwonderkind Ali kwamen de twee met elkaar in contact. Ali is dan ook geen beginner. Hij verdiende met een videogame al 35.000 euro, maar daarmee is zijn honger nog niet gestild. „Op dit moment werk ik dag en nacht, want we lanceren dit wereldwijd. Mijn moeder vond het vroeger niet leuk dat ik altijd op die pc zat, maar volgens mij is ze nu wel trots op wat ik doe.”

Bovendien investeerde hij een deel van zijn winst in het opknappen van de huiskamer. „Soms koop ik eens kleren, maar daar blijft het bij. Mensen denken ook altijd dat je heel wat geld nodig hebt om te starten, maar dat is niet zo. Je kan klein beginnen en het zo verder opbouwen.”