Moeder sloot zoon minimaal een jaar op in badkamer

Het is volgens CNN één van de ergste verhalen over kindermishandeling: het verhaal van de zoon van Brandy James. Zijn naam wordt nergens genoemd, maar de jongen zou bijna twee jaar opgesloten hebben gezeten in de badkamer.

Zijn moeder hield hem gevangen in de donkere, vochtige ruimte. Er is nog niets zeker over hoe lang de jongen precies opgesloten heeft gezeten, maar de mishandeling heeft minimaal een jaar geduurd. Het jongetje is nu twaalf jaar oud en woog nog maar 14 kilo toen hij door zijn vader werd bevrijd.

De moeder ondervoede haar zoon extreem, terwijl ze hem opgesloten hield in de badkamer op de bovenverdieping van het huis in Toquerville, Utah. Niet alleen de jongen was er zeer slecht aan toe toen hij werd gevonden, ook de badkamer zag er verschrikkelijk uit.

Geen licht

Het toilet zat zo vol met uitwerpselen, dat er geen water meer in te vinden was. De deur was vanaf de buitenkant op slot gedaan. De lichtschakelaar in de badkamer was helemaal bedekt en afgeplakt met duct tape. Daaruit is afgeleid dat het kind in totale duisternis heeft geleefd.

Hij was zo zwak dat hij niet zelf op kon staan. Het zou hem dus zeker niet lukken de tape van de schakelaar af te peuteren. In de douche vond de politie lege blikken waar ooit bonen in zaten en een lepel. De afvoer van de douche was ook dichtgeplakt met duct tape. Douchen was er voor het kind dus ook niet bij.

Verschrikkelijk

„Ik heb de foto's gezien, ze zijn verschrikkelijk.” zegt een politiesheriff tegen CNN. „Ik heb andere vreselijke dingen gezien, maar dit is een van de dingen die ik nooit zal vergeten. Ik wou dat ik het weer kon on-zien.”

Dezelfde sheriff vertelde ook dat er in de badkamer een videocamera hing, waarmee de moeder haar zoon in de gaten kon houden. Ze keek via haar telefoon naar hem. Ook stond er een babyfoon in de ruimte, waardoor zij hem instructies gaf. Er zat geen optie op waarmee de jongen terug kon praten.

Ziekenhuis

Opvallend genoeg is het de vader van de jongen die hem heeft bevrijd. Deze man is getrouwd met de moeder, maar ze leven gescheiden. Toen de man zijn zoon aantrof, heeft hij hem direct naar het ziekenhuis gebracht. Vanuit daar werd de politie gebeld.

Het ziekenhuispersoneel vertelde dat dit de ernstigst ondervoede patiënt was die ze ooit hadden gezien. De jongen moest drie weken in het ziekenhuis blijven om weer een gezond gewicht te kunnen bereiken.

Eigen veiligheid

De moeder werd door de politie gehoord, tijdens het verhoor vertelde ze dat ze haar zoon voor zijn eigen veiligheid af en toe opsloot. Daarnaast zei ze ook dat hij zelf in de badkamer wilde slapen, ondanks de staat waarin deze ruimte verkeerde. Ze is aangeklaagd voor kindermishandeling.

Het slachtoffer is al drie jaar niet naar school geweest en in het huis waar hij opgesloten zat, wonen nog twee andere broertjes en/of zusjes. Deze kinderen vertoonden geen tekenen van mishandeling.

De verontwaardiging over de mishandeling is over de hele wereld groot. Ondertussen wordt er geld en kleding ingezameld om de jongen te helpen. Of hij momenteel in het ziekenhuis, bij zijn vader of een ander gezin verblijft, is niet bekend.