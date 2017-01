Hotel betaalt criminelen na hacken deursloten

Je zou denken dat de elektronische sloten die hotelkamers vaak hebben veiliger zijn dan normale sloten. Dat blijkt tegen te vallen. Zo moest een Oostenrijks hotel moest criminelen 1500 euro in bitcoin betalen, zodat zij de elektronische deursloten in het hotel weer zouden openen.

De criminelen hadden het systeem gehackt waardoor gasten hun kamers niet meer in en uit konden. Voor het bedrag van 1500 euro zouden zij het systeem weer herstellen.

Het was niet de eerste keer dat het Romantik Seehotel Jaegerwirt, een luxe viersterrenhotel in het Oostenrijkse Turrach, het slachtoffer werd van de hackers. Het hotel werd al twee keer eerder getroffen. Juist daarom heeft het management besloten om naar buiten te treden met het verhaal en zo andere hotels te waarschuwen over de veiligheid van de elektronische sloten.

Geen keuze

Op het moment van de hack waren er 180 gasten aanwezig, vertelt Christoph Brandstaetter, de directeur van het hotel, aan The Local. „We waren volgeboekt, daarom hadden we geen keuze en moesten we de hackers wel betalen. De politie en de verzekering hielpen ons niet.”

De eerste keer dat het systeem van het hotel gehackt werd, weigerde Brandstaetter te betalen. „Het herstellen van het systeem kostte toen enkele duizenden euro's”, vertelt hij. „En we kregen geen geld terug van de verzekering omdat de schuldigen niet gevonden konden worden.”

Ouderwetse sloten

Toen het hotel daarna weer gehackt werd, was het dus goedkoper, makkelijker en sneller om de hackers te geven waar ze om vroegen: geld. „We weten dat andere hotels ook zijn aangevallen door de hackers, en dat die ook de geldsom hebben betaald”, aldus Brandstaetter.

Om hackers in de toekomst te weren, wil het hotel weer terug naar de ouderwetse sloten met echte sleutels. Net zoals toen het hotel 111 jaar geleden geopend werd.