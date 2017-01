Het internet gaat los om een Nederlands pakje ham

Het lijkt simpelweg een slechte foto, maar dat is het dus niet. Deze foto van een pakje vleeswaren gaat via Reddit de hele wereld over en in elk land zijn de mensen verbaasd: doen mijn ogen het nog wel goed?

Het begon allemaal negen dagen geleden, toen een Reddit-gebruiker met de bijzondere naam 'MelvinDickpictweet', een foto plaatste van zijn aangeschafte pakje ham. Het lijkt er namelijk op alsof hij een onscherpe foto heeft gemaakt van zijn bijzondere aankoop, maar dat is niet zo.

De foto is scherp, de plakjes zijn alleen erg dun en liggen schuin op elkaar waardoor sommige mensen zelfs misselijk worden. 'Dit doet pijn aan mijn ogen' reageert een andere gebruiker, weer iemand anders schrijft dat zijn evenwicht hierdoor in de war raakte.

Raar voor de ogen

De eigenaar van de bijzondere ham is Jasper Westerhof uit Utrecht. Hij had de vleeswaren gekocht als lunchbeleg en keek toch even raar op. „De ham voelde heel raar voor mijn ogen”, vertelt Jasper tegen Buzzfeed. „Ik probeerde te focussen, maar omdat alleen de ham onscherp is, lukte dat niet.”

De beste grap die bij de foto gemaakt is, is toch wel: 'Snel, bel een hambulance!'. De ham is in ieder geval een echte beroemdheid geworden op internet. De eigenaar heeft zelfs nog een filmpje geüpload om iets duidelijker te maken dat het echt geen onscherpe foto betreft.