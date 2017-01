Duits Waddeneiland overspoeld met verrassingseieren

Het Duitse Waddeneiland Langeoog is sinds woensdag een groot speelparadijs voor kinderen. Na een storm zijn er duizenden verrassingseieren en stukjes Lego aangespoeld op het strand. Vermoedelijk is het speelgoed afkomstig van een schip.

Volgens de Duitse politie is het nog niet duidelijk van welk schip het speelgoed afkomstig is en hoe het schip het speelgoed verloren heeft, dit meld de NDR. In de plastic eieren zitten dierenfiguren. De chocolade en folie zijn er af. Wel zit er een gebruiksaanwijzing bij in het Cyrillisch, waarschijnlijk waren de verrassingseieren bedoeld voor Rusland.

Vrijwilligers en kinderen zijn ingeschakeld om het speelgoed op te ruimen, mogelijk gaan de duizenden verrassingseieren en tonnen Lego naar de kinderopvang. Alhoewel het strand van Langeoog even was omgetoverd tot een speelparadijs, is het volgens de gemeente toch een zorgelijke situatie. Er liggen nog steeds veel stukken plastic op het strand en dat is schadelijk voor het milieu en de dieren.