Wat te doen met oude kerstboom? Maak er parfum van

„De kerstboom ruikt zo lekker!", is een veelgehoorde reden om de dennenboom nog iets langer in huis te houden, ondanks dat de feestdagen al voorbij zijn. Parfumerie RUIK heeft iets bedacht waarmee je het hele jaar van de kerstgeur kan genieten. Initiatiefnemers Boye en Noëlle Dorenbos verwerken de grote kerstboom die nu nog op de Dam in Amsterdam staat, namelijk tot parfum.

Als broer en zus waren Boye en Noëlle altijd al gefascineerd door geuren. „We kunnen zo blij worden van geuren die ons direct meenemen naar een bepaald moment", is te lezen op hun website. RUIK maakt parfum die helemaal plantaardig is. En wat is dan een beter ingrediënt dan een Nordmannspar?

'Frisse groene geur'

Gemeente Amsterdam en groenbeheerder Bob Croese hebben het duo toestemming gegeven om 10 januari de 21 meter hoge boom op te halen. Daarna gaan Boye en Noëlle ermee aan de slag. Het parfum dat zij van de boom gaan maken, gaat - hoe toepasselijk - DEN heten. Dat wordt een „hele frisse groene geur, niet een typische kerstboomgeur", met „zachte warme noten en kaneelachtige ondertonen", aldus Boye Dorenbos van RUIK.

Wat kun je nog meer doen met je oude kerstboom?

Parfum maken van je oude kerstboom is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden.

1. Als je een boom hebt gekocht waar de kluit nog aan zit, dan kun je hem gewoon planten. Met een beetje geluk en genoeg zorg, is de dennenboom volgend jaar opnieuw te gebruiken.

2. Je kunt de kerstboom in stukken hakken en in de GFT-bak doen. Te veel moeite? Zet de boom dan op straat. In veel gemeentes worden oude bomen opgehaald. Check wel van tevoren even de ophaallocaties en -dagen.

3. Wil je net als RUIK de boom een tweede leven geven? Dat kan op verschillende manieren. Zo kun je de boom in stukken hakken en het hout voor de open haard gebruiken. Met de overgebleven naalden kun je bijvoorbeeld sparrensiroop en zelfs sparrenbier maken.