Vader sluit doodrijder 9-jarige zoon in de armen

Een bijzonder moment in Australië: de vader van een jongen die op Eerste Kerstdag werd doodgereden, heeft de man die daarvoor verantwoordelijk was in de armen gesloten. Dat melden Australische media.

Aangereden op eerste kerstdag

De 9-jarige Josiah Sisson overleed dinsdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De jongen werd zondagavond doodgereden in het plaatsje Springwood, waar hij met zijn vrienden aan het kijken was naar kerstverlichting.

De verantwoordelijke voor de aanrijding was de 24-jarige Adrian Murray, die een bocht met iets te hoge snelheid doorging en vervolgens de controle over het stuur verloor. De Sedan raakte eerst het kind en crashte vervolgens in een huis.

Donderdag werd de verdachte beschuldigd van het ‘gevaarlijk besturen van een voertuig met een dode tot gevolg’ en voor ‘rijden onder invloed’. De avond daarvoor ontmoette hij de vader van de jongen, pastoor Karl Sisson. Dat gebeurde tijdens een gebedsdienst, waarvoor Murray was uitgenodigd.

Ouders vergeven doodrijder

Een andere pastoor, Peter Field, deelde foto’s van het moment waarop Sisson de man die verantwoordelijk was voor de dood van zijn zoon, in de armen sloot. Volgens hem zijn de foto’s gemaakt door een kerklid.

Tijdens de dienst vertelden de ouders van Josiah de doodrijder dat ze hem wilden vergeven. Toch hebben ze het volgens Field moeilijk met de dood van hun zoon. De uitvaart van het jochie is volgende week. Murray moet zich op 14 februari in de rechtbank melden.