Tesla voorspelt auto-ongeluk A2 en remt af

Dankzij de autopilot-functie van zijn Tesla raakte Frank van Hoessel niet betrokken bij een ongeluk op de A2. Beelden van de dashcam laten zien dat de auto de aanrijding al herkende voordat het gebeurde en automatisch afremt.

Van Hoessel reed dinsdagmiddag samen met zijn vrouw en kinderen op de A2 bij Valkenswaard. Op de beelden van dashcam is te zien hoe een rode Opel Corsa achter op een langzaam rijdende Hyundai knalt. De Tesla herkende al veel eerder dat de auto's voor de Corsa langzaam reden en schakelde de noodrem in.

„De auto stond op automatische piloot. Hij reed vanzelf. Op een gegeven moment hoorden we een piepje, zagen we twee auto's op elkaar knallen en stonden we stil”, aldus Van Hoessel tegen Omroep Brabant.

Indrukwekkend

De video werd dinsdagavond gedeeld door letselschadespecialist Hans Noordsij via Twitter. Het meest indrukwekkende is niet alleen dat de radar van de autopilot het ongeluk kon voorspellen, maar ook al registreerde wat er twee auto's voor het voertuig gebeurde. De slachtoffers van het ongeluk maken het goed. „Ze hadden een bloedneus en wat kleine schaafwondjes, maar geen ernstig letsel”, zegt Van Hoessel.

Elon Musk, het brein achter Tesla, deelde de video ook waarna het verhaal internationaal werd opgepikt.