Rusland geschokt door video van verpletterde beer

De Russische autoriteiten doen onderzoek naar een schokkende video waarop te zien is dat een bruine beer opzettelijk wordt verpletterd met terreinwagens, ergens op de Russische toendra. Volgens de Britse krant The Guardian speelt het zich af in Siberië.

In het filmpje, dat dinsdag viral ging op sociale media, is te zien hoe een grote truck over de beer heen rijdt terwijl één van de betrokkenen roept „Verpletter 'm, verpletter 'm". De truck rijdt verschillende keren over het dier heen, terwijl de cameraman enthousiast gilt. Om te controleren of het dier echt dood is slaan de mannen de beer vervolgens met een ijzeren staaf op z'n kop.

Zware straf

De politie van de Siberische regio Jakoetsk is nog op zoek naar de daders. Volgens RT staat hen mogelijk een gevangenisstraf van zo'n twee jaar te wachten als ze worden gepakt.

De video zorgde bij de lokale bevolking van Jakoetsk voor veel ophef. De Russische minister van Milieu sprak van een 'slachtpartij'. „We zullen ervoor zorgen dat deze schurken zwaar bestraft worden", aldus de minister.